اليوم.. ملف الانتخابات على طاولة اجتماع اليكتي والبارتي

2023/05/21 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- أربيل

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم الأحد، عن عقد اجتماع جديد بين الحزبين الكرديين في أربيل.

وقال شعبان لـ (بغداد اليوم)، إن "وفدا من المكتب السياسي للاتحاد الوطني سيزور اليوم الاحد، المكتب السياسي للحزب الديمقراطي من أجل حسم قضايا مهمة تتعلق بإجراء انتخابات برلمان كردستان".

وأضاف أن "الاجتماع سيركز على قضية تفعيل مفوضية الانتخابات والاستفتاء في كردستان والتصويت على التجديد لأعضائها، كون عمرها القانوني قد انتهى، ولا يمكنها الإشراف على إجراء الانتخابات في كردستان".

واجتمع المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، يوم الثلاثاء الماضي في السليمانية.

واتفق الجانبان على إتخاذ خطوات عملية مع الأطراف الأخرى لإعادة تنظيم الشؤون الداخلية لكردستان وفتح صفحة جديدة في جميع العلاقات".

وفي جانب آخر من الاجتماع، بحسب بيان مشترك، "اتّفق الجانبان على تعزيز البنية الدستورية لإقليم كردستان، وتسريع الخطوات القانونية والسياسية لضمان إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها هذا العام".

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