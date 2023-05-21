2023/05/21 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

اصدر البنك المركزي العراقي، تعليمات جديدة حول البطاقات مسبقة الدفع، تتضمن تحديد الرصيد والسحب عبر أجهزة الصراف الالي.

وقالت مصادر مطلعة، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "البنك المركزي حدد اعلى رصيد لبطاقات الدفع المسبق 10 ملايين دينار او ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة الى تحديد قيمة السحوبات عبر أجهزة الصراف الالي بمبلغ 300 دولار يوميا وان لا تتجاوز ال 3 الاف دولار شهريا".

وأشارت المصادر الى أن "عمليات الشراء من خلال نقاط البيع يجب ان تكون 750 دولارا يوميا او ما يعادلها".

وأضافت، أن "البنك المركزي حدد الجهات المصدرة بإصدار بطاقة واحدة للزبون وشرط ان تحتوي على اسم الزبون، ولا يجوز تعبئتها من أي شخص اخر، وان البطاقات التي لا تحمل اسم تكون فعالة لغاية 1 اب المقبل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتفاصيل.. البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة حول البطاقات مسبقة الدفع) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتفاصيل.. البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة حول البطاقات مسبقة الدفع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).