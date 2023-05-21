توجه عراقي لتعميم تجربة

2023/05/21 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال رئيس هيئة الاستثمار حيدر محمد مكية، الأحد، إن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني "يدعم بقوة" ملف الاستثمار في البلاد.

وأكد مكية، أن "التوجه الراهن منصب على إنشاء مدن جديدة على غرار مدينة بسماية، لغرض سحب الزخم إلى خارج المدن الرئيسة".

ووجّه مكية انتقادات شديدة لما أسماه بـ"حملات التشويه والتهويل إزاء هذا الملف المهم والحيوي"، لأنه يؤمن بأنَّ تلك الحملات "تضر بسمعة العراق الاستثمارية، وتجهض محاولات التشجيع والجذب الاستثماري".

وأضاف مكية في حديث للصحيفة الرسمية، أن "الهيئة تعمل على تفعيل آليات السوق لتحديد الأسعار من خلال تفاعل العرض والطلب، في بيئة سليمة تضمن حقوق المستثمر والمستهلك معاً".

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