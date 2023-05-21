تصريح حكومي جديد حول قانون تقاعد العمال

2023/05/21 | 11:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت مستشار رئيس الوزراء سناء الموسوي اليوم الاحد، بان اقرار قانون الضمان الاجتماعي سينشط القطاع الخاص في البلاد بشكل كبير وملحوظ خلال الفترة المقبلة.وقالت الموسوي في بيان تلقته ايرث نيوز، ان”المادة 25 من الدستور نصت على كفالة الدولة بتشجيع القطاع الخاص في البلاد وتنميته على اسس حديثة “مشيرة الى ان “هذا القانون سيضمن جميع […]

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