المرور تنفي تطبيق قانون جديد يشمل ‘تغريم وسجن’ أصحاب المركبات

2023/05/21 | 11:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت مديرية المرور العامة ، اليوم الأحد ، تطبيق قانون جديد يشمل ‘تغريم وسجن’ أصحاب المركبات.وقالت المديرية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني /: “تنفي مديرية المرور العامة ما […]

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