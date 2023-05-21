2023/05/21 | 11:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت وزارة الداخلية ، اليوم الأحد ، استثناء المواطنين المشمولين بالحج من الحجز الالكتروني في إصدار جواز السفر.وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، انه”حسب توجيهات وزير الداخلية عبد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تستثني الحجاج من الحجز الالكتروني في إصدار جواز السفر المركز الخبري الوطني.

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