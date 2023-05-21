إيران.. مقتل 6 جنود في اشتباكات مع مسلحين على حدود باكستان

2023/05/21 | 11:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ستة أفراد من حرس الحدود الإيراني في اشتباكات مع مجموعة مسلحة بجنوب شرق البلاد، حسبما أعلنت وسائل إعلام محلية.

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