المندلاوي: مجلس النواب سيصوت على قانون الموازنة في جلسة يوم الاثنين المقبل

2023/05/21 | 11:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب،

محسن المندلاوي، اليوم، أن التصويت على

الموازنة الثلاثية سيكون يوم الاثنين

المقبل.

وقال المندلاوي، في مؤتمر صحفي، إن

"جميع الكتل السياسية متفقة على إقرار

قانون الم

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