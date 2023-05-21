فيفا تحتفي بالنجم العراقي حسين سعيد بكونه صاحب رقم قياسي لم يكسر

2023/05/21 | 11:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا)،

اليوم الاحد،احتفاءه بلاعب المنتخب

العراقي السابق لكرة القدم حسين سعيد

الذي سجل اول "هاتريك" في بطولة كأس

العالم للشباب ومايزال هذا اللقب مسجلا

باسمه ولم يحطمه ا

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