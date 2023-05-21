الدولار يعاود الارتفاع من جديد

2023/05/21 | 11:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل

الدينار العراقي، اليوم الاحد، ارتفاعا

في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد،

وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.





وسجلت بورصتي الكفاح والحارثية

المركزيتين في بغداد صب

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