بينها ابتزاز التجار.. اعتقال 3 متهمين بقضايا إرهابية في ميسان

2023/05/21 | 11:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على 3 متهمين بقضايا إرهابية يمارسون تسليب العجلات وابتزاز التجار في ميسان.

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