2023/05/21 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثارت مزحة ألقاها ممثل كوميدي صيني عن الجيش ضجة على الإنترنت، وأدت إلى فرض غرامة قدرها مليوني دولار تقريبا، وفتح تحقيق من جانب الشرطة، وإلغاء عدد من العروض الكوميدية.

وحدثت هذه الضجة بسبب مزحة ألقاها الممثل الصيني لي هاوشي في بكين الأسبوع الماضي، مما يمثل أكبر فضيحة حتى الآن لأحد أشكال الترفيه الذي اكتسب شعبية من خلال العروض الصغيرة.

ولقيت العروض الكوميدية رواجا في الصين خلال جائحة كوفيد-19، حيث قضى الناس وقتا أطول داخل منازلهم وهم يشاهدونها.

وأكثر هذه العروض شعبية كان عرضا أنتجته شركة “شاو جواو كالتشر ميديا”، الشركة التي كانت محور الضجة الحالية.

وذاع صيت الممثل الكوميدي لي عندما نشر أحد الأشخاص وصفا لمزحة ألقاها في عرض أقيم في 13 مايو، وينظر إليها على أنها مهينة للجيش الصيني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مزحة تكلف ” مليوني دولار “) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مزحة تكلف ” مليوني دولار “) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).