2023/05/21 | 11:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: i5gkA2qwr88

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة صباح دجلة داخل مشروع إنشاء أكبر مدينة للألعاب في ديالى) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جولة صباح دجلة داخل مشروع إنشاء أكبر مدينة للألعاب في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).