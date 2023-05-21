وزير خارجية السعودية لطرفي الصراع: الدم السوداني غالي

2023/05/21 | 11:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن عبدالرحمن، على أن "الدم السوداني غالي" وذلك في تصريحات إعلامية مع ممثلي طرفي الصراع في السودان عقب التوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار.

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