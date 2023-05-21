ايران تعلن اعتقال خلية إرهابية مرتبطة باسرائيل على حدودها مع العراق - عاجل

2023/05/21 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت إيران، اليوم الاحد، اعتقال خلية إرهابية مرتبطة باسرائيل على حدودها مع العراق.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بـ "أن وزير الأمن الإيراني اسماعيل خطيب أشار في تصريح له إلى اعتقال أعضاء زمرة إرهابية مرتبط بالكيان الصهيوني في الحدود الغربية".

وأكد خطيب أنه "التعاون مع الحكومة العراقية الجديدة والضمانات المقدمة، نأمل أن نرى الأمن في الحدود الغربية وعدم تكرار ذلك.



ونذكر ونؤكد على مسؤولية الإقليم".

وحذر وزير الأمن من أنه "في حال تسبب بانعدام للأمن للجمهورية الإسلامية، فإن أي تحرك على الحدود سيقابل برد حاسم وساحق من قبل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية".

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