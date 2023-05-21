المرور توضح بشأن تطبيق قانون جديد يتضمن

2023/05/21 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضحت مديرية المرور العامة ،اليوم الاحد، بشأن تطبيق قانون جديد يتضمن "غرامات قاسية وسجن" لسائقي المركبات.

وذكر المكتب الاعلامي للمديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مديرية المرور العامة تنفي ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشان تطبيق قانون مروري جديد يشمل(الغرامة والسجن) لسائقي المركبات، مؤكدا أن "هذه الأخبار المتداولة عارية عن الصحة".

وأضاف البيان، أن "هناك بعض الصفحات المغرضة التي تروج لمثل هذه الأخبار الكاذبة غايتها التأثير على المواطن، مطالبا بعدم تدوال هذه الاخبار الكاذبة وأخذها من مصادرها الموثوقة".

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