النائب نايف الشمري : سنجار قنبلة موقوتة و تحتاج لحل سياسي

2023/05/21 | 12:15 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة وصف النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، اليوم السبت، وصف قضاء سنجار بـ”القنبلة الموقوتة” التي باتت تشكل خطرا على المحافظة، مؤكدا وجود تدخل اقليمي ودولي في القضاء.وقال الشمري لبرنامج الثامنة مع احمد الطيب وتابعته “ايزيدي 24 “، إن “سنجار قنبلة موقوتة وتشكل خطر كبير على نينوى “، مبينا انه …

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