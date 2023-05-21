الدكتور سعد سلوم ، رصدنا 4 مليون خطاب كراهية اثناء ازمة سنجار

2023/05/21 | 12:15 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 بغداد شارك الدكتور سعد سلوم في جلسة حوارية بعنوان تحديات المواطنة و ادارة التنوع في العراق ضمن مؤتمر التنوع و المواطنة الى جانب كل من البطريارك لويس ساكو و السيد قاسم الاعرجي مستشار الامن القومي العراقي و اشار سلوم الى عدة نقاط مهمة تخص التنوع و المواطنة و التحديات التي تواجههم في العراق …

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