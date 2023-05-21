احداث آيار.. السوداني يترأس اجتماعاً لمتابعة اجراءات تنفيذ مشروع بناء مدينة الصدر الجديدة

2023/05/21 | 12:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: الاحد 21 آيار 2023 رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة الإجراءات...

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السوداني يترأس اجتماعاً لمتابعة اجراءات تنفيذ مشروع بناء مدينة الصدر الجديدة أولاً على المسلة.

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