وفاة الروائي البريطاني مارتن أميس

2023/05/21 | 12:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميامي (أ ف ب) – توفي الروائي البريطاني مارتن أميس الجمعة داخل منزله في فلوريدا عن 73 عاماً، على ما أفاد السبت القائمون على جائزة “بوكر” الأدبية وعدد من وسائل الإعلام.وأشارت المؤسسة التي تمنح الجائزة الأدبية البريطانية المرموقة إلى أنّ أميس “كان أحد أكثر المؤلفين الذين حظيوا بإشادة مدى الأعوام الخمسين الفائتة”.وقالت زوجته […]

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