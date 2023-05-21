السوق الموازي للعملة الصعبة يفرض سطوته

2023/05/21 | 12:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جاسم الحلفي لم يتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في السوق الموازي، ولم تتحقق توقعات الدكتور مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، بأن انخفاضا في سعر بيع الدولار...أكمل القراءة ←

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