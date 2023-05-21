قمة جدة.. وجرأة دعوة الرئيس الأوكراني

2023/05/21 | 12:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خير الله خيرالله يعطي حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القمّة العربيّة في جدّة ثقلا للحدث.إنّها من دون شكّ ضربة معلّم للسعوديّة ولوليّ العهد الأمير محمّد بن سلمان تؤكد ارتباط...أكمل القراءة ←

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