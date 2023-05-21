خلية الاعلام توضح حقيقة هجوم القوات الامنية على مخيم مخمور

2023/05/21 | 12:45 - المصدر: السومرية نيوز

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خلية الاعلام تصدر توضيحاً بشأن حقيقة هجوم القوات الامنية على مخيم مخمور

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