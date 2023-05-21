الطارمية تواصل حصد الأرواح.. هجوم مسلح يُخلف أربعة ضحايا من الحشد العشائري

2023/05/21 | 12:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنهاجم مسلحون يعتقد بانتمائهم إلى عصابات داعش الإرهابي، فجر اليوم الأحد، منزلاً في قضاء الطارمية شمالي بغداد، ما أسفر عن مقتل وإصابة أربعة عناصر الحشد العشائري.

وكشف مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين أقدموا، على اقتحام منزل في منطقة ابن سيناء بقضاء الطارمية، فجر اليوم الأحد"، مشيرا الى أن "المسلحين يعتقد انتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".وأضاف، أن "المسلحين قتلوا اثنين من عناصر الحشد العشائري وأصابوا اثنين آخرين، ثم فروا إلى جهة مجهولة".

ويمثل الحشد العشائري مجموعة مقاتلين من المكون السني، مناهضين لعصابات داعش، وهو على غرار الحشد الشعبي الذي تشكل بفتوى أصدرتها المرجعية الشيعية العليا في العراق المتمثلة بآية الله علي السيستاني، بعد اجتياح تنظيم داعش مناطق ومدن تقدر مساحتها بثلث البلاد في أواسط العام 2014 قبل أن تتم استعادتها بعمليات عسكرية استمرت لمدة ثلاث سنوات.وبعد الهجوم بساعات، تفقد وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي القطعات العسكرية في قضاء الطارمية شمالي بغداد للوقوف على أسباب الحادثة.من جهتها أعلنت هيئة الحشد الشعبي، بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اثنين من منتسبي فوج طوارئ الطارمية طالتهما يد الغدر من قبل داعش في أحد منازلهما في قضاء الطارمية بمنطقة البخليفة".ووفقا للبيان فإن "الشهيدين هما: عبد الخالق احمد صالح المشهداني، و سيف احمد محمد المشهداني".وتعدّ الطارمية خاصرة العاصمة بغداد من محورها الشمالي، وهي من البلدات التي تشهد بين فترة وأخرى عمليات إرهابية لـ"داعش"، وقد سجلت خلال الفترات الأخيرة عمليات انتقامية على أثر هجمات إرهابية، في سيناريو مشابه لما يحصل بمحافظة ديالى شرقي العراق.والاثنين الماضي، أجرى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري جولة ميدانية في بلدة الطارمية للاطلاع على الوضع الأمني فيها، مؤكداً "وضع خطة لإعادة نظام الأمن في البلدة".



ولم يكشف الوزير أي تفاصيل عن الخطة التي يعتزم تنفيذها في الطارمية.

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