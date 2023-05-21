2023/05/21 | 12:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S0UIrQzzfxU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اجتماع لمتابعة الاجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع بناء مدينة الصدر الجديدة وملفات اخرى في نشرة الـ12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اجتماع لمتابعة الاجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع بناء مدينة الصدر الجديدة وملفات اخرى في نشرة الـ12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).