2023/05/21 | 13:00 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهرجان التسوق المصري الثاني في الناصرية بمشاركة ثمانية دول) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: MaJntO5QOb0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهرجان التسوق المصري الثاني في الناصرية بمشاركة ثمانية دول) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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