مصر ترحب بتوقيع الأطراف السودانية على اتفاق للهدنة في جدة

2023/05/21 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

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رحبت مصر، اليوم الأحد، بتوقيع الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة، مساء السبت، على اتفاق هدنة إنسانية لمدة أسبوع، معربة عن أملها في أن يتم تمديد الهدنة بعد انقضائها، وصولاً لاتفاق شامل ومستدام لإطلاق النار.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان: "أعمال الإغاثة وتضميد جراح الأبدان والنفوس تحتاج إلى بيئة آمنة..



ولو لمدة أسبوع".

وتعد المبادرة الأميركية السعودية هي أول محاولة جادة لإنهاء القتال الذي حول مناطق في العاصمة السودانية إلى ساحات حرب، وعرقل مسار خطة مدعومة دوليا للتحول إلى الحكم المدني بعد سنوات شهدت اضطرابا تسبب في أزمة إنسانية طاحنة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن محادثات "تمهيدية بدأت أمس السبت وستستمر خلال الأيام التالية على أمل الوصول إلى وقف فعال ومؤقت لإطلاق النار حتى يمكن إيصال المعونات الإنسانية لمن هم في حاجة إليها".

وأسفر القتال الدائر منذ منتصف أبريل عن مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين وتعطل إمدادات المساعدات ودفع مئة ألف إلى الفرار.

ومنذ اندلاع المواجهات يوم 15 نيسان الماضي، تشهد العاصمة الخرطوم حالة من الفوضى.

وأسفرت المعارك المستمرة منذ 22 يوما عن سقوط 700 قتيل و5 آلاف جريح، حسب بيانات موقع "النزاعات المسلحة ووقائعها" "إيه سي إل إي دي" (ACLED)، فضلا عن نزوح 335 ألف شخص ولجوء 115 ألفا إلى الدول المجاورة.

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