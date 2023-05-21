الولايات المتحدة تعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان لمدة 7 أيام

2023/05/21 | 13:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أسابيع من القتال الدامي في السودان، أشارت تقارير الى أن الفصائل المتحاربة في البلاد وافقت على وقف لإطلاق النار لمدة 7 أيام.وساعدت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في التوسط في الاتفاق، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين.

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