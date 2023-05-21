2023/05/21 | 13:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح الرئيس السلفادوري، نجيب بوكيله، تحقيقا بعد حادثة تدافع جماهيري في مباراة كرة قدم بالدوري المحلي أودت بحياة 12 شخصا وإصابة عشرات آخرين، وفق وكالة فرانس برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس السلفادوري يفتح تحقيقا بعد المباراة الدامية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس السلفادوري يفتح تحقيقا بعد المباراة الدامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).