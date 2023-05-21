معاقبة جماهير الصقور والقيثارة بسبب هتافات مسيئة

2023/05/21 | 13:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، حرمان جماهير فريقي الشرطة والقوة الجوية من دخول الملاعب لمباراةٍ واحدةٍ على أرضهم المفترضة بسبب بعض الهتافاتِ المسيئة التي رافقت مباراة الفريقين.

وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “لجنة الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، عقدت اجتماعاً لمناقشةِ تقرير مشرف مباراة فريقي الشرطة والقوة الجوية التي جرت في ملعبِ الشعب الدوليّ بتاريخ 2023/5/16 ضمن منافساتِ كأس العراق”.

وبين أن “مشجعي بعض الأندية داب على إطلاق بعض الهتافاتِ أثناء المباريات تتعارضُ مع القيم والمفاهيم الوطنيّة والدولية، وما تسببه هذه الهتافات من احتقانٍ داخل الملعب، وما تزرعه من غلٍ وحقدٍ بين الجماهير، وهذا ما رصدناه في الآونةِ الأخيرة في ملاعبنا”.

وتابع أن “اللجنة تبين لها قيام جماهير الفريقين أعلاه بإطلاقِ عباراتٍ مسيئة وهتافاتٍ بعيدة عن الروح الرياضيّة، وكنا قد حذرنا مسبقاً من الابتعاد عن هذه الأفعالِ، وقد رصدنا هذه التجاوزاتَ والمخالفات للوائح والتعليمات التي أصدرها اتحادُ كرة القدم ونؤكد على جماهيرنا الرياضيّة الالتزام بقواعد الاحترام وآداب الملاعب وتقاليد التشجيع الخالي من أي عباراتٍ مسيئةٍ أو معيبة”.

ونوه إلى إن “مشرف المباراة أشاد في تقريره بالجهودِ المبذولةِ من قبل آمر حماية الملعب الخارجي المقدم رزاق حسن وعلاء أحمد مدير ملعب الشعب الدوليّ والمقدم “محمد بهير”، حيث قدموا جهوداً كبيرةً من أجل الحفاظ على الأمن”.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى إن “لجنة الانضباط قررت حرمان جماهير فريقي الشرطة والقوة الجوية من دخول الملاعب لمباراةٍ واحدةٍ على أرضهم المفترضة، وستكون العقوبة مضاعفةً في حالة تكرار مثل هذه الهتافات، استناداً لأحكام المادة ( 67 / 4 / ح ) من لائحةِ الانضباط”.

وكانت المواجهة قد انتهت بفوز القوة الجوية على الشرطة بركلات الترجيح 7-6 بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

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