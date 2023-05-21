2023/05/21 | 13:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الكهرباء ، اليوم الاحد، إنحسار إطلاقات الغاز المورد عن المنطقة الجنوبية، مشيرةً الى انه ذلك يحدد أحمال محطات الجنوب والفرات الأوسط ، وتراجع 100 ميكا واط من انتاج المنظومة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الكهرباء: انحسار إطلاقات الغاز المورد عن المنطقة الجنوبيه المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الكهرباء: انحسار إطلاقات الغاز المورد عن المنطقة الجنوبيه) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الكهرباء: انحسار إطلاقات الغاز المورد عن المنطقة الجنوبيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).