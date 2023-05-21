2023/05/21 | 13:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الأحد، تنفيذ عملية أمنية مشتركة مع الشرطة الاتحادية، في قاطعي الضلوعية والمعتصم بمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان للهيئة، تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أنه “نفذت قوة من اللواء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد والاتحادية ينفذان عملية في قاطعي الضلوعية والمعتصم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد والاتحادية ينفذان عملية في قاطعي الضلوعية والمعتصم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد والاتحادية ينفذان عملية في قاطعي الضلوعية والمعتصم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).