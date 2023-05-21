وفيات السكتة الدماغية في العالم قد تصل إلى 5 ملايين بحلول عام 2030

2023/05/21 | 13:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفع عدد الوفيات في جميع أنحاء العالم بالسكتة الدماغية من 2 مليون في عام 1990 إلى أكثر من 3 ملايين في عام 2019، ويتوقع أن يرتفع إلى نحو 5 ملايين بحلول عام 2030، وفقا لدراسة جديدة.وركزت الدراسة التي نشرت في 17 مايو في مجلة Neurology على السكتة الدماغية الناتجة عن انسداد تدفق […]

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