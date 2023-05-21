القاء القبض على متهم سرق (١٠٠) الف دولار و(٣٠) مليون دينار ومصوغات ذهبية ببغداد

2023/05/21 | 13:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية عن القاء القبض على

متهم سرق اموال اجنبية وعراقية ومصوغات

ذهبية من احد الدور في بغداد.

واكد بيان صحافي صادر عن الوزارة اطلعت

عليه وكالة نون الخبرية " ان قوة من مكتب

باب الشيخ لمكاف

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