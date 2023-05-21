القبض على ( ٣ ) متهمين بجرائم تسليب وابتزاز في ميسان

2023/05/21 | 13:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في

وزراة الداخلية من القاء القبض على (٣)

متهمين وفق المادة (1/4 ) ارهاب في محافظة

ميسان.

وذكر بيان صحافي للوزارة اطلعت عليه

وكالة نون الخبرية ان " المتهمين

اعترفوا بارتكا

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