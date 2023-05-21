نحو (132) الف طن انتاج معمـل سمنـت كبيسـة لشهـر نيسـان الماضـي

2023/05/21 | 13:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية

التابعة لوزارة الصناعة والمعادن تحقيق

معمل سمنت كبيسة نسب تصاعدية في إنتاج

السمنت لشهر نيسان الماضي.

وذكر بيان صحافي للمكتب الإعلامي

للوزارة اطلعت عليه وكالة نون ا

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