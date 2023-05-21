حقيقة هجوم القوات الامنية على مخيم مخمور في نينوى

2023/05/21 | 13:48 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، توضيحاً بشأن حقيقة هجوم القوات الامنية على مخيم مخمور في محافظة نينوى

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "رداً على ما جرى تداوله من خلال منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من أخبار مزعومة عن إجراءات أو هجوم نفذته القوات الأمنية على اللاجئين في مخيم مخمور، فأنها تنفي نفياً قاطعاً هذه الأكاذيب".

وأضافت، أن "الإجراءات المتخذة من قبل القوات الأمنية كانت تهدف إلى تأمين سلامة كل الموجودين داخل المخيم من التصرفات غير القانونية الذي يقوم بها بعضهم والتي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والسلم في البلاد وتضر بعلاقة العراق بمحيطه الإقليمي"، لافتة الى أن "هذا أمر مرفوض ولا توجد أي نوايا أو خطط أو أوامر تتعلق بتنفيذ إجراءات معينة داخل المخيم ".وأكدت الخلية أن "دستور جمهورية العراق وإستراتيجية الحكومة الحالية وفق برنامجها الحكومي متوافق في إطار توفير الحماية الكاملة والدعم المطلوب إلى كل اللاجئين السلميين على الأراضي العراقية ولا تسمح الحكومة أن يكون العراق منطلقاً لعمليات الاعتداء على دول الجوار أو القيام بأعمال عدائية ضد أي دولة في العالم ".ووجهت خلية الإعلام الأمني الدعوة إلى "المنظمات الحقوقية والجهات الدولية ذات العلاقة وإدارة المخيم بالتعاون المطلق مع القوات الأمنية الساعية إلى ضبط الأمن ورفض التجاوز غير القانوني وستكون هناك إجراءات قانونية صارمة بحق أي شخص يقف بالضد من المصلحة العامة للعراق ويسعى إلى إثارة المشاكل على التراب الوطني".

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