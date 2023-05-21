التخطيط تعلن انخفاض أعداد المشاريع المتلكئة إلى 1063 مشروعاً

2023/05/21 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

ترأس السيد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، الاستاذ الدكتور محمد علي تميم، اليوم، الاحد، الاجتماع الثاني للجنة الامر الديواني (٢٣٠٣٤)، المعنية بمعالجة المشاريع المتلكئة التي تتعلق بمشاريع المستشفيات والمدارس ومشاريع المجاري والماء.واكد السيد الوزير خلال الاجتماع الذي حضره رئيس هيأة النزاهة القاضي حيدر حنون، ورئيس ديوان الرقابة المالية السيد رافل ياسين خضير، اهمية عمل اللجنة ودورها الكبير في معالجة مشكلات المشاريع المتلكئة كافة وفي جميع انحاء العراق وبمختلف القطاعات، مشيرا الى ان هذا الملف يمثل احد اهم الاولويات لدى الحكومة، وان توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء تؤكد على استئناف العمل في كل واحد من هذه المشاريع في اسرع وقت.واشار السيد الوزير الى ان اللجنة وبعد اجتماعها الاول في شهر اذار الماضي نجحت في معالجة عدد من المشاريع المتلكئة، لذلك انخفض عددها من (١٤٥٢) مشروعا قبل بدء اللجنة عملها الى (١٠٦٣) مشروعا بعد تشكيلها، لافتا الى ان انجاز هذه المشاريع بحاجة الى اكثر من (١٦) ترليون دينار، وان اللجنة ستواصل عملها وستكون هناك زيارات ميدانية لعدد من المشاريع للوقوف عن كثب على واقع كل واحد لاسيما تلك المشاريع التي تواجه مشكلات تعاقدية، فيما سيتم عقد ورشة عمل لوحدات الانفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، لشرح اليات عمل اللجنة وبيان الاجراءات المتخذة لمعالجة مشكلات المشاريع المتلكئة.الى ذلك ناقشت اللجنة القضايا المدرجة على جدول الاعمال واتخذت الاجراءات والتوصيات والقرارات اللازمة بشأنها.وحضر الاجتماع السيد وكيل وزارة التخطيط الدكتور ماهر حماد، ومدير عام البرامج الاستثمارية الحكومية، وعدد من المسؤولين في الوزارة.-------وزارة التخطيطالمكتب الاعلامي

يتبع ...

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