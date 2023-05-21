ضبط 25 طناً من اللحوم والأسماك منتهية الصلاحية في البصرة

2023/05/21 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد،ضبط مخزناً يحتوي 25 طناً من اللحوم والأسماك منتهية الصلاحية في محافظة البصرة.

يتبع..

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