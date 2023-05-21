لجنة مكافحة المخدرات البرلمانية: سنقيّم المسؤولين المعنيين بملف المخدرات

2023/05/21 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، اليوم الاحد، تقييمها المسؤولين المعنيين بملف المخدرات.

وذكر المكتب الاعلامي للجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية برئاسة النائب عدنان الجحيشي وحضور اعضائها اجتمعت وناقشت خطة عمل اللجنة للفترة المقبلة بشكل تفصيلي".

وأضاف البيان، أن "النواب أبدو اراءهم ومقترحاتهم فيما يخص اختصاص اللجنة في الرقابة على اداء الاجهزة التنفيذية المختصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومدى التزامهم باحكام القانون لاسيما على المستوى العقابي والوقائي للحد من انتشار افة المخدرات وتوفير البيئة العلاجية المناسبة للمتعاطين".

وأشار الى أن "اللجنة أكدت على اهمية تعزيز قدرات الاجهزة الامنية والاستخباراتية للقضاء على المتاجرة والترويج للمخدرات، لافتا الى أن "اللجنة ستقوم بأتخاد الاجراءات القانونية لمحاسبة وتقيم المسؤولين المعنيين بملف المخدرات في الوزارات والجهات التنفيذية المختلفة ".

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