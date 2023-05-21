ايران تعتقل خلية مرتبطة باسرائيل على حدودها مع العراق

2023/05/21 | 14:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت إيران، الاحد، اعتقال خلية إرهابية مرتبطة باسرائيل على حدودها...

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