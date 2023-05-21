2023/05/21 | 14:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشف القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، الاحد، عن اجتماع...

ظهرت المقالة الإطار والسوداني يجتمعان لبحث نقاط مهمة في الموازنة أولاً على المسلة.

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