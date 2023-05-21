وثائق .. البنك المركزي يحدد رصيد بطاقات مسبقة الدفع بعشرة ملايين دينار

2023/05/21 | 14:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر البنك المركزي العراقي حزمة من التعليمات للمصارف ومزودي خدمات الدفع الالكتروني بخصوص بطاقات مسبقة الدفع حدد من خلالها مبلغ عشرة ملايين دينار عراقي أو ما يعادلها كحد أعلى للرصيد الشهري.

وتضمنت التعليمات تحديد إعادة تعبئة البطاقات بمبلغ عشرة ملايين دينار وان يكون الحد الأقصى للتعاملات اليومية مبلغ ثلاث مئة دولار يوميا على ان لا تتخطى مبلغ ثلاثة آلاف دولار شهريا.وأكد البنك المركزي ان جهات الإصدار يحق لها إصدار بطاقة فعالة واحدة للزبون الواحد بعد تقديمه الوثائق الثبوتية وعدم السماح بإصدار بطاقات الدفع لأي شخص مجهول.

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