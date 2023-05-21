زيلينسكي: باخموت “باتت في قلوبنا فقط “

2023/05/21 | 14:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن روسيا سيطرت على مدينة باخموت بعد معركة دامية استمرت 8 أشهر شنها عناصر مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة، بدعم من القوات الروسية، والتي تركت المدينة في حالة خراب.

وقال زيلينسكي إنه يعتقد أن “أوكرانيا خسرت المدينة، لكنه أضاف عليكم أن تفهموا أنه لا يوجد شيء هناك…لقد دمروا (الروس) كل شيء”.وأعلنت روسيا، السبت، السيطرة بالكامل على المدينة التي دمرتها الحرب في شرق أوكرانيا، وإذا ثبت هذا فسيكون نهاية للمعركة الأطول والأكثر دموية في الحرب الدائرة منذ قرابة 15 شهرا.

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