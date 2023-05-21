العراق يخسر 1000 ميكا واط من الطاقة الكهربائية بسبب توقف الغاز الايراني

2023/05/21 | 14:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الأحد،

إنحسار إمدادات الغاز المورد من إيران

إلى المنطقة الجنوبية لأسباب فنية،

منوهة إلى تراجع إنتاج الطاقة في منظومة

شبكة الكهرباء الوطنية إلى 1000 ميغاواط.

وذكر بيان صادر

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