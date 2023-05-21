وفد من عشائر الانبار يلتقي بممثل المرجع السيستاني لزيادة اواصر المحبة

2023/05/21 | 14:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من عشائر محافظة الانبار ممثل

المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد

المهدي الكربلائي في مقره بالعتبة

الحسينية المقدسة لتوطيد العلاقة

وزيادة أواصر المحبة ومرتكزات السلم

المجتمعي في العراق تنفيذا لرؤ

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