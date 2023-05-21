البصرة.. ضبط مخزن يحتوي 25 طناً من اللحوم والأسماك منتهية الصلاحية (فيديو)

2023/05/21 | 14:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد 21 مايو/أيار 2023، ضبط مخزن يحتوي (٢٥) طناً من اللحوم والأسماك منتهية الصلاحية في محافظة البصرة.

وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز الجهاز تمكنت من ضبط مخزن يحتوي (25) طناً من اللحوم والأسماك منتهية الصلاحية في محافظة البصرة".

والفيديو ادناه يوضح تفاصيل عملية الضبط من قبل جهاز الامن الوطني:

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