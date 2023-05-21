تشكيل لجنة نيابية لمكافحة المخدرات.. ما مخرجات اجتماعها الأول؟

2023/05/21 | 14:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – محلياتقررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، تشكيل لجنة نيابية لمتابعة التوصيات الخاصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وبحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، فإن "تقرر تشكيل لجنة نيابية مؤقتة برئاسة النائب عدنان الجحيشي لمتابعة التوصيات الخاصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".الوثيقة ادناه: ـ

واجتمعت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، اليوم الأحد، برئاسة النائب عدنان الجحيشي وحضور أعضائها، حيث ناقشت خطة عمل اللجنة للفترة المقبلة بشكل تفصيلي.وابدى النواب اراءهم ومقترحاتهم فيما يخص اختصاص اللجنة "في الرقابة على اداء الاجهزة التنفيذية المختصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومدى التزامهم بأحكام القانون لاسيما على المستوى العقابي والوقائي للحد من انتشار افة المخدرات وتوفير البيئة العلاجية المناسبة للمتعاطين".واكدت اللجنة "اهمية تعزيز قدرات الاجهزة الامنية والاستخباراتية للقضاء على المتاجرة والترويج للمخدرات.وستقوم اللجنة بـ"اتخاذ الاجراءات القانونية لمحاسبة وتقيم المسؤولين المعنيين بملف المخدرات في الوزارات والجهات التنفيذية المختلفة".

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