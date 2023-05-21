ببجي موبايل تتعاون مع دوكاتي العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة للدراجات النارية

2023/05/21 | 14:45 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدراجة النارية Ducati Panigale V4 S تصل إلى ببجي موبايل اليوم مع معدات دوكاتي الأنيقة داخل اللعبة بغداد، العراق – 21 ايار 2023: يسر ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى أشهر ألعاب الجوال في العالم، الإعلان عن شراكتها الجديدة مع شركة تصنيع الدراجات النارية الإيطالية دوكاتي، لتمنح اللاعبين تجربة مشوقة في قيادة الدراجة النارية داخل اللعبة.[…]

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