بيان رسمي: ايران توقف امدادات الغاز الى جنوب العراق

2023/05/21 | 14:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الزمان: أعلنت وزارة الكهرباء، الاحد، عن توقف امدادات الغاز الإيراني الى المنطقة الجنوبية ما أدى إلى تراجع 1000 ميكا واط من انتاج المنظومة الكهربائية.وذكر إعلام الوزارة في بيان، أنه “في الوقت الذي تجتهد فيه ملاكات الوزارة لتحقيق زيادة في الانتاج وإعلان جاهزية الوحدات التوليدية بمحطاتها لتواكب استقرار ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين مع ذروة […]

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